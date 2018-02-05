واشنطن تسعى لإدانة دولية كاملة لكيماوي النظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الاخبار)

في جلسة لمجلس الامن تبحث الان الهجوم الكيماوي في سوريا أكّدت المندوبة الأميركية في ​مجلس الأمن​، ​نيكي هايلي​، أنّ لدى واشنطن تقارير وأدلّة دامغة على أنّ قوات الرئيس السوري ​بشار الأسد​ استخدم غاز الكلور السام خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرةً إلى مساعي امريكية لإدانة دولية كاملة للنظام السوري لاستخدامه ​السلاح الكيميائي​.

ولفتت هايلي إلى أنّ "​روسيا​ هي من قتلت آلية مراقبة استخدام الأسلحة الكيميائية في ​سوريا، مركّزةً على أنّ "مشروع القرار الروسي حول السلاح الكيميائي في سوريا غير فعال"، مشدّدةً على أن واشنطن لن تسمح بمرور هذه الجريمة دون عقاب على حد وصفها.

وبيّنت أنّه "لن يهدأ لنا بال إلّا إذا رأينا نظام الأسد يعاقب على جرائمه"، ونحن قدّمنا دلائل واضحة عن انتهاكات ​النظام السوري​ لحقوق الإنسان".

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