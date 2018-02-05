مقتل جنديين تركيين آخرين في المعارك شمال سوريا

أخبار الآن | أنقرة - تركيا - (أ ف ب)

قتل جنديان تركيان آخران الاحد في العملية التي تشنها القوات التركية في شمال سوريا ما يرفع حصيلة الجنود الذين قتلوا منذ انطلاق العملية في 20 كانون الثاني/يناير الماضي الى 16، بحسب ما أعلن الجيش في بيان.



وتابع بيان الجيش ان خمسة جنود آخرين اصيبوا بجروح في سوريا الاحد، لكنه لم يعط تفاصيل حول ملابسات مقتل الجنديين والاصابات.



ويأتي مقتل الجنديين بعد سقوط سبعة قتلى في صفوف القوات التركية السبت من بينهم خمسة في هجوم على دبابة، ما يشكل أكبر حصيلة قتلى للجيش التركي في يوم واحد منذ انطلاق الحملة العسكرية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح امام صحافيين الاحد "لقد تم القضاء على 935 مسلحا" حتى الان في العملية، من دون التمكن من التأكد من هذا العدد من مصدر مستقل.



وأعلنت تركيا الاحد انها ستوسع اطار عمليتها الى ما أبعد من مدينة عفرين (شمال غرب) لتشمل منبج وربما شرق نهر الفرات.





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