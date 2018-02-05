السعودية تدمر صاروخاً حوثياً أطلق تجاه خميس مشيط

أخبار الآن | عسير - السعودية ( وكالات )



قالت وسائلُ إعلام سعودية إن قواتَ الدفاع الجوي السعودي دمرت صباح اليوم، صاروخاً باليستياً، أطلقهُ الحوثيونَ على خميس مشيط في منطقةِ عسير.



وتناقلت مواقعُ التواصل الاجتماعي فيديو يظهرُ تدميرَ الصاروخِ في السماء دونَ وقوعِ أيِ إصابات .

هذا وتواصل القوات السعودية عملياتها العسكرية على الحدود، للتصدي لمحاولات تسلل العناصر الحوثية إلى الحرم الحدودي بين السعودية واليمن.

هذا وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال اليومين الماضيين نحو 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات ومخازن أسلحة للميليشيات.

يذكر ان نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلان، قدم أدلة تؤكد استخدام جماعة الحوثي لصواريخ وأسلحة إيرانية.

وقدم آلان في تغريدة له على حساب وزارة الخارجية البريطانية على تويتر مجموعة من الدلائل مثل لوحة مفاتيح الصواريخ باللغة الفارسية، وأختام المصنع، وطرق اللحام بدائية الصنع.

وأشار إلى أن طريقة اللحام البدائية تدل على قطع الصواريخ إلى نصفين ربما لتهريبها. وأكد آلان أن تاريخ 2015 الذي تحمله يبين توريدها بعد فرض حظر الأسلحة في اليمن.

يذكر أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عرضت أدلة على تدخل إيران في اليمن

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