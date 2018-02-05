اجتماع رباعي مصري سوداني في القاهرة الخميس للتشاور والتنسيق

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وام)

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ان اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان يعقد الخميس القادم في القاهرة لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث في بيان صدر اليوم أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما والتعامل مع كافة الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن إزالة أية شوائب قد تعتري تلك العلاقة في مناخ من الأخوة والتضامن ووحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الاجتماعات المقرر عقدها بالقاهرة سوف تشمل محادثات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية وأخرى بين رئيسي جهازي المخابرات ثم محادثات رباعية يعقبها مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.



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