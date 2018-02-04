هيئة تحرير الشام تتبنى قتل الطيار الروسي في شمال غرب سوريا

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (أ ف ب)



تبنت هيئة تحرير الشام، "جبهة النصرة سابقا" ، السبت اسقاط مقاتلة روسية في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا في بيان نشر على وكالتها الدعائية "إباء".



وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت في وقت سابق ان مقاتلة من نوع سوخوي-25 اسقطت فوق ادلب وان الطيار قتل "في اشتباكات مع المسلحين".

واضافت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن ضربة جوية روسية من سلاح بالغ الدقة لم يتم الكشف عنه، قتلت نحو 30 مسلحا في منطقة بمحافظة إدلب السورية حيث أسقطت طائرة روسية.

ولقي طيار روسي مصرعه، السبت، في سوريا بعد أن قفز بالمظلة في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، إثر تدمير طائرته في الجو خلال عملية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وبحسب المرصد الموحد في الشمال السوري والمتخصص في تحديد حركة الطيران، فإن الطائرة أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية.

وأحرزت القوات الحكومية المدعومة بالغارات الروسية تقدما في إدلب خلال الأسابيع الأخيرة.

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