مصدر أمني: مقتل 3 وإصابة 6 في تفجير بسيناء المصرية

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (رويترز)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن في جنوب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية، وفق ماذكرت مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى والجرحى أفراد من الجيش، وأن من زرعوا العبوة الناسفة، هم مسلحون يتبعون تنظيم داعش الإرهابي.

وينشط في سيناء متشددون بايعوا تنظيم داعش في نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وقال مصدر إن المصابين لحقت بهم جروح متفاوتة نتجت عن تطاير الشظايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في الـ 19 من كانون الثاني/يناير إن ما يربو على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات المتشددين منذ عام 2014.

وتقول المصادر الأمنية إن مئات من قوات الأمن قتلوا في الهجمات التي تزايدت منذ انتفاضة 2011، وامتدت في الآونة الأخيرة إلى خارج شمال سيناء واستهدف بعضها كنائس ومساجد في القاهرة ومدينتي الإسكندرية وطنطا.

ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في السنوات القليلة الماضية في حملة بشمال سيناء تشارك فيها الشرطة.

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