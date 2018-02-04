قائمة عراقية تضم مطلوبين من داعش والقاعدة وحزب "البعث"

أخبار الآن | بغداد - العراق - (أ ف ب)

نشرت الحكومة العراقية للمرة الأولى الأحد، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين أمنيا، لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث، الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين.

وتضم القائمة 28 من كوادر داعش، و12 من قادة القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات.

وفي قائمة الأسماء يظهر اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حاليا في الأردن.

وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في الأنشطة الإرهابية في العراق.

ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار.

ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح للوكالة الفرنسية أن أن القوائم تضم "أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها".

وفي العام 2014، تمكن تنظيم داعش من احتلال مساحة شاسعة في العراق ضمت محافظات نينوى والأنبار وأجزاء من كركوك وصلاح الدين وديالى، لكن القوات العراقية تمكنت من دحره بعد ثلاث سنوات من المعارك بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومن الأسماء المدرجة في القائمة، أمراء ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون ومنفذو اغتيالات، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد.

ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه "والي أعالي الفرات" ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش.

ومنهم أيضا صدام حسين حمود الجبوري وهو أمير ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود ابراهيم المشهداني وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين.

ومن بين أبرز قياديي تنظيم القاعدة، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، والتي كان يطلق عليها سابقا اسم "مثلث الموت".

أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يونسف الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في عام 2003.

وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة الإرهاب.

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