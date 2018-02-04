عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" في صحراء الأنبار

أخبار الآن | الأنبار- العراق (وكالات)

تمكنت القوات العراقية المشتركة بمساندةِ طيرانِ التحالف الدولي من قتلِ عددٍ من عناصرِ تنظيمِ داعش الإرهابي في إطارِ عمليةٍ أمنية واسعه استهدفت تطهيرَ الصحراء الغربية غربي محافظة الأنبار، وأفادَ بيانٌ لقيادةِ عمليات الأنبار أن العملية أسفرت أيضاً عن تدميرِ احدى عشرةَ عربةِ نقلٍ ومعسكرٍ تابعٍ للتنظيم، وأضافت قيادة عمليات الأنبار إلى أن العملية تهدف إلى تدمير مخابئ داعش، ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار، باتجاه الحدود العراقية - السعودية.



وأعلنت قيادة عمليات الأنبار انطلاق عملية عراقية واسعة، لتطهير صحراء الأنبار من تنظيم داعش، باتجاه الحدود السعودية غرب المحافظة، وأشارت إلى أن قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية - السعودية.

من ناحية أخرى، نفى مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم، تصريحات تم تداولها على لسان أحد النواب مفادها أن 40% من كركوك مازالت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى، وأن هناك 800 عنصر من التنظيم داخل المحافظة»، مؤكدا أن محافظة كركوك تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد فرضت سيطرتها بشكل كامل على محافظة كركوك، حيث تمكنت من تحرير محافظة قضاء الحويجة، فيما بدأت الأسر النازحة العودة إلى منازلها.

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