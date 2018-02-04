خفر السواحل المغربي ينتشل جثث حوالى عشرين مهاجرا في البحر

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (ا ف ب)

أعلن ناطق باسم ادارة جيب مليلية الاسباني ان دوريات لخفر السواحل المغربي انتشلت السبت جثث حوالى عشرين مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء بعدما رصدتهم سفينة اسبانية. ولم يصدر المغرب حتى الآن ارقاما تتعلق بهؤلاء الضحايا.

ومساء السبت، عثرت دورية للحرس المدني الاسباني على جثة مهاجر آخر نقلت الى مليلية الجيب الاسباني في شمال المغرب، قبالة السواحل الاسبانية وفي مكان غير بعيد عن الحدود الجزائرية، وقال الناطق ان طاقم السفينة سورويا رصد الجثث وابلغ سلطات المغرب واسبانيا، موضحا ان طاقم السفينة "قدر بنحو عشرين" عدد الجثث التي انتشلتها الدوريات المغربية في المياه الاقليمية للمغرب.



واصبح المهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يسلكون اكثر فاكثر هذه الطريق "الاسبانية" في محاولاتهم للوصول الى اوروبا، وتفيد الحصيلة الاخيرة لمنظمة الهجرة الدولية ان اسبانيا هي نقطة الدخول الثانية الى اوروبا ووصل اليها 1279 مهاجرا عبر البحر منذ بداية السنة، بعد ايطاليا (4256 مهاجرا).



وتشير هذه الارقام التي لا تشمل جثث المهاجرين التي عثر عليها السبت الى ان 243 شخصا لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري.



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