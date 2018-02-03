نشطاء إدلب يطالبون تحرير الشام بوقف الاعتقالات في بنش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



أصدر نشطاء من محافظة إدلب ، بيانا دعوا فيه هيئة تحرير الشام لوقف اي عمليات اعتقال أو ملاحقة لنشطاء في مدينة بنش على خلفية الحشوات التي عززت فيها الهيئة حواجزها في المدينة.

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وجاءت حشودات الهيئة بعد مظاهرة شعبية في المدينة نادت ضد الفصائلية، وطالبت الفصائل لتعزيز الجبهات ووقف تمدد قوات النظام ورفعت علم الثورة السورية على أحد مداخل المدينة والذي قامت عناصر الهيئة بانزاله وحرقه في وقت متأخر من الليل.

وجاء في البيان " في الوقت الذي تتصاعد فيه الصيحات الشعبية لجميع الفصائل لتعزيز الجبهات ووقف تمدد قوات النظام، فوجئنا وبعد مظاهرة شعبية ضد الفصائلية في مدينة بنش بمحاصرة المدينة ليلا من قبل هيئة تحرير الشام"

وأضاف "مع صباح اليوم وردت أنباء عن نيتها شن حملات اعتقال تطال نشطاء إعلاميين ومنظمين من الحراك الشعبي، في وقت لايزال الطيران الحربي يقصف سراقب وريف إدلب بشدة"

وطالب النشطاء هيئة تحرير الشام بوقف أي عمليات اعتقال في مدينة بنش واحترام حق التظاهر والتعبير عن الرأى، وتوجيه السلاح لرفد الجبهات ومساندة المدنيين والتخفيف عن معاناتهم.

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