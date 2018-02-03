ما هي تطلعات شباب الموصل من الإنتخابات المقبلة

أخبار الآن | الموصل - العراق خاص (وسام يوسف)

يتطلع شباب مدينة الموصل الى توفير فرص العمل والإستثمار من أجل النهوض بواقع مدينتهم التي تخلصت قـَبل فترة قصيرة من إحتلال داعش الذي إمتد لنحو ثلاث سنوات ,... اليوم يأمل شباب المدينة من المناسبة الانتخابية المقبلة في العراق بعودة الموصل الى إزدهارها

المدينة مقبلة على أول تجربة ديمقراطية بعد تحريرها من إحتلال داعش , الموصل التي تشكل ثاني ثقل إنتخابي بعد العاصمة بغداد يبلغ عددُ نوابها في البرلمان الاتحادي أربعة وثلاثين نائبا يعول عليهم أهل المدينة في تطلعاتهم الكثير في قادم الأيام.

مزاج أهل مدينة الموصل خاصة شبابها يتوجه نحو إختيار أشخاص كفوئين من المدينة من أجل البدء باعادة إعمارها حيث يتقدم النهوض بالمدينة أولياتهم.

حاجة الكثيرين من شباب الموصل و سكانها الى توفير وظائف خاصة خريجي الكليات ليست غائبة , فالمرشح الذي سوف يحمل برنامجاً لتوفير فرص عمل ستكون له حظوظ كبيرة من أصوات اهل المدينة.

شباب الموصل ليسوا بعيدين عن السياسة في الإنتخابات القادمة لكنهم أقرب وأكثر إهتماما باحتياجاتهم الخدمية وحقوقهم المدنية لغرض إعادة مسار المدينة الى طريق الإزدهار والتقدم والنهوض بها إقتصادياً لتعود كما كانت قبل إحتلالها من تنظيم داعش سلة العراق الغذائية.

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