قتلى من ميليشيات الحوثي في تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

كما تمكنت قوات الشرعية اليمنية من صد هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش اليمني في نقيل الصلو جنوب شرقي تعز بحسب ما صرحت مصادر عسكرية.

واضافت المصادر أن الجيش الوطني تمكن من صد هجوم الميليشيات وقتل على إثر ذلك عدد من مسلحي الميليشيات، ومن بين القتلى قيادي عسكري في ميليشيا الحوثي مع عدد من مرافقيه أثناء محاولهم التسل إلى مواقع الجيش الوطني في نقيل الصلو الرابط بين مديريتي الصلو ودمنة خدير.

وأضاف المصدر أن العميد محمد عبدالحق كان يشغل منصب قائد العمليات العسكرية في جبهة الصلو لدى الميليشيات.

وفي السياق، أفاد مصدر عسكري، أن الجيش اليمني يخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان وجبهة الكريفات شرق مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني شنت هجومات عنيفة على الميليشيات الحوثية المتمركزة في تبة المقرمي وتبة السلال، حيث تدور معارك عنيفة منذ فجر اليوم الجمعة يتم خلالها تبادل القصف المدفعي.

إلى ذلك، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، عدة غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهات عدة في تعز، حيث استهدفت دبابة وعربة عسكرية تابعة للميليشيات في خط الستين شمال مدينة تعز.

كما استهدف التحالف بنحو 7 غارات مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة لعناصر الميليشيات في المناطق الواقعة بين مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة وبلدة شمير في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

واستهدفت الغارات مواقع الميليشيات في تبة البلسم وبيت الميرابي، وقرب قرية امحاوي والسويهرة، وأسفرت عن تدمير مخزني أسلحة.

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