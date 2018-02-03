حبس حفيد مؤسس جماعة الإخوان في باريس بتهمة الاغتصاب

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

قررت محكمة فرنسية حبس طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان بعد توجيه تهمة ​الاغتصاب​ له.

ويواجه رمضان قضيتين تتعلقان بالاغتصاب الجنسي، أحدهما مرفوعة من سيدة تدعى هند عياري، التي اتهمته باغتصابها عام 2010 عندما قدمت إليه لأخذ مشورة دينية منه.

والدعوى الثانية أقامتها أمرأة تبلغ من العمر 40 عاما، فضلت عدم الكشف عن هويتها، واتهمته بالاعتداء الجنسي​ عليها عام 2009.

وتم إيداع رمضان في حجز تابع لإدارة التحقيقات الجنائية في العاصمة الفرنسية ​باريس.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، الأربعاء الماضي، الأكاديمي الذي يحمل الجنسية السويسرية وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد بعد اتهامه بالاغتصاب.

وفتحت السلطات تحقيقا مبدئيا مع رمضان بعد أن وجهت إليه امرأتان في فرنسا تهمة الاغتصاب، إحداهما كاتبة تدعى هندة عياري.

وكانت عياري تحدثت عن تفاصيل اغتصابها في كتاب نشر لها عام 2016 دون ذكر اسم رمضان، ولكنها سرعان ما قررت رفع دعوى ضده.

وبعد بضعة أيام على رفع عياري الدعوى، اتهمت المرأة الثانية رمضان باغتصابها.



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