اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (رويترز)

أطلقت اليابان أصغر صاروخٍ حاملٍ في العالم، يبلغ وزنه 3 كيلوغرامات فقط.

ومن المفترض أن تبلغَ سرعةُ الصاروخ "SS-520" سرعة َ الصوت، ليعمل على نقلِ الأدواتِ اللازمة لتنفيذِ الدراسات شبهِ المدارية إلى ارتفاعاتٍ لا تتعدى 800 كم.

وأفاد موقع وكالة ناسا الرسمي بأن عملية الإطلاق التجريبي، جرت صباح اليوم السبت من المطار الفضائي أوتينوراو في محافظة كاجوشيما على ساحل المحيط الهادئ.

وجاء في البيان أنه في حال مرت كل مراحل الإطلاق بنجاح فإن الصاروخ المذكور سيكون الأصغر بين كل الصواريخ الحاملة للأقمار الاصطناعية.

وتم إطلاق الصاروخ الأول من هذا النوع إلى الفضاء في فبراير عام 1998 وجرت عملية الإطلاق اللاحقة منذ عام وأعلنت اليابان حينذاك عن فشل المحاولة بفقدان الاتصال بعد مرور 20 ثانية على الإطلاق.

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