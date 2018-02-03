المرصد: مقتل 7 مدنيين بغارات للنظام على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (أ ف ب)



أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل سبعة مدنيين على الأقل، الجمعة، في غارات استهدفت الغوطة الشرقية لدمشق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وتأتي هذه الغارات في وقت اتهم فيه النظام بشن هجمات بالكلور في الغوطة. ولم يستبعد مسؤولون أمريكيون شن غارات جديدة على مواقع النظام في سوريا.

وقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في بلدة عربين في حين اوقع قصف مدفعي أربعة قتلى خصوصاً في دوما، حسب المرصد، ويعاني سكان الغوطة الشرقية (400 ألف نسمة) المحاصرون من الجيش السوري منذ 2013، أزمة إنسانية حادة وسط نقص في الأغذية والأدوية بحسب المصدر ذاته.

واتهم المرصد في 22 يناير(كانون الثاني) قوات موالية للنظام السوري بشن هجوم كيماوي في الغوطة حيث أفيد عن 21 حالة اختناق. وأشار سكان ومصادر طبية إلى هجوم بالكلور، وقال المرصد أيضاً إنه "في 13 يناير(كانون الثاني) سجل هجوم مماثل في محيط دوما مع "سبع حالات اختناق".

وبعد هذه الأخبار لوحت واشنطن الخميس بشن غارات جديدة في سوريا، بحسب مسؤولين، وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الجمعة، إن غاز الكلور "استخدم عدة مرات" في هجمات في سوريا "لكن ما يقلقنا أكثر هو احتمال استخدام غاز السارين"، موضحاً أن "واشنطن لا تملك إثباتات تؤيد هذه الفرضية".

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