الجيش اليمني يحرر مديرية خدير جنوب "شرق تعز"

أخبار الآن | عدن - اليمن - (الرياض)



حررت قوات الشرعية اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربي، مديرية الصلو بالكامل من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، حققت قوات الجيش اليمني تقدماً جديداً، بتمكّنها من الوصول لمشارف مديرية خدير جنوب شرقي محافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية، بحسب صحيفة الرياض، اليوم السبت، إن قوات اللواء 35 مدرع وصلت إلى قرية القرف أولى قرى مديرية دمنة خدير، مضيفة أن مواجهات عنيفة تدور فيها لتطهير القرية والتباب المجاورة للمزارع في المنطقة، وكانت قوات الجيش طهرت نقيل الصلو وقرى الأقيوس والمقطار وحبك والرصفة والحصابر والضبة وصرم الحمادي والخيامي ووادي موقعة ودار الحريبي ومدرسة النجاح التي كانت تتخذها الميليشيا مقراً لها.

وأكدت مصادر ميدانية أن الميليشيات الحوثية خسرت العشرات من أفرادها خلال المواجهات ونتيجة استهداف مواقعهم من قبل مدفعية الجيش، وشنت مقاتلات التحالف العربي أربع غارات جوية استهدفت مواقع الانقلابيين في قرى الدبح وتبيشعة والحصيراء، وآخر تبة تتحصن فيها المليشيات في جبل المنعم.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر عسكر

ية يمنية للصحيفة، مقتل القيادي الحوثي محمد عبدالحق قائد اللواء 201 على يد قوات الجيش الوطني الجمعة أثناء تقدمها صوب مديرية خدير شرقي محافظة تعز، وتكبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر بشرية كبيرة في مديرية الصلو شرقي تعز وسط تقدم كبير لقوات الشرعية وتراجع ميليشيات الحوثي تجاه مديرية خدير. وقال شهود عيان إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تحاول الانتقام من سكان تعز.

إلى ذلك، ضبطت قوات الأمن في محافظة مأرب خلية تابعة لميليشيات الحوثيين كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية، واقتحمت قوات مكافحة الإرهاب أحد المنازل بعد عملية رصد دقيقة لأعضاء الخلية، وألقت القبض على أعضائها كافة، وضبطت كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة من مادتي "تي أن تي" و"سي فور"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

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