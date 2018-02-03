إنطلاق عملية عسكرية عراقية لتطهير صحراء الأنبار

أخبار الآن | الانبار - العراق - (د ب ا)



أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي اليوم، اليوم السبت، عن انطلاق عملية عراقية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود السعودية غربي المحافظة، وقال الفلاحي إن "قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت صباح اليوم، بعملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية".

وأضاف الفلاحي أن "العملية تهدف الى تدمير مخابئ داعش ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار"، يذكر أن صحراء الأنبار الغربية الواسعة تضم أعداداً من عناصر تنظيم داعش بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردتهم للقضاء عليهم.



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