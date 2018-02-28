محمد بن سلمان: الإصلاحات بالمملكة جزء من علاج بالصدمة

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية - (وكالات)

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الموجة الجديدة من الإصلاحات في السعودية وحملتهُ ضد الفساد بأنها جزءٌ من العلاج بالصدمة الذي يعد ضروريا لتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة وكبحِ التطرف، جاءَ ذلكَ في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضح ولي العهد في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وضع حد لهذا النهب.

وقال ولي العهد في حديثه للصحيفة الأمريكية إنه شخصيا يتذكر الفساد، حيث حاول الأشخاص استخدام اسمه وعلاقاته التي بدأت في أواخر سن المراهقة، وقال "لقد كان الأمراء الفاسدون قلة، ولكن الجهات الفاعلة السيئة حظيت باهتمام أكبر. لقد أضرّت بقدرة العائلة المالكة".

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