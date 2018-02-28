مجلس الأمن يجتمع للنظر بمدى الالتزام بالهدنة في سوريا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

أعربت بريطانيا عن أملها في أن تتحدث روسيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، عن مدى الالتزام بتنفيذ القرار الخاص بالهدنة الإنسانية في سوريا.

ومن المرتقب أن يَعقد مجلس الأمن، اليوم، اجتماعه الدوري حول الوضع الإنساني في سوريا، وسيقدِّم نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العمليات الإنسانية تقريراً بهذا الخصوص، وقال جوناثان ألين، نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، إن المملكة المتحدة طلبت أيضاً أن تقدِّم هيئة الشؤون السياسية، التابعة للأمم المتحدة، تقريراً "لفهم ما يحدث"، وما إذا كان قرار الهدنة يطبَّق.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنَّى، السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بـ"وقف الاشتباكات فوراً"، والالتزام بهدنة إنسانية مدة 30 يوماً على الأقل، في جميع أنحاء سوريا؛ من أجل تأمين إيصال المساعدات بشكل آمن ومن دون عوائق، وإجلاء المصابين بجروح خطيرة.

ويشمل القرار جميع الأراضي والمناطق السورية، ما عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش، وتنظيم جبهة النصرة.

وجدَّدت الأمم المتحدة تأكيدها، الثلاثاء، استمرار الاشتباكات في سوريا رغم قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، حول وقف الأعمال العدائية كافة في البلاد.

جاء التأكيد الأممي على لسان ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده من مقر المنظمة الأممية.

وأوضح دوغريك أن المنظمة الأممية "تناشد منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة السورية، الأطراف كافة، وقف القتال، والجميع يتغاضى عن القرار الأممي الصادر مؤخراً بشأن عمليات القتال هناك".

وذكّر المسؤول الأممي بوصف الأمين العام للأمم المتحدة ما يحدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والمحاصَرة من قِبل قوات النظام، بـ"جهنم".

وشدد دوغريك على ضرورة تحرُّك جميع الدول التي لها تأثير على الجهات المتصارعة في سوريا، لوقف إطلاق النار.

ومنذ أكثر من 10 أيام، تشن قوات النظام السوري، بدعم روسي، قصفاً -هو الأشرس- على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.

وتحاصر قوات النظام نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ أواخر 2012؛ حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.

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