القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية بالبيضاء

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء، بعد معارك مع الحوثيين أسفرت عن مقتلِ عدد من الميليشيات.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات الشرعية استكملت السيطرة على جبل صوران وقمم جبال الحمراء بمديرية ‫ناطع في محافظة البيضاء.

وأعلن الجيش اليمني في بيان، مقتل 20 مسلحا من ميليشيات الحوثي، في معارك جبال الحمراء وجبال وشعب صوران بمديرية ناطع بالبيضاء.

يذكر أن الجبال التي تمت السيطرة عليها تتمتع بأهمية استراتيجية، نظرا لأنها تطل على منطقة "فضحة"، التي تعد معقلا مهما للمتمردين، كونها تضم معسكرا للحوثيين.

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