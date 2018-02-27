مقتل 71 ارهابيا منذ انطلاق عملية سيناء 2018 قبل أسبوعين

أخبار الآن | سيناء - مصر (وكالات)

قال المتحدث العسكري المصري أن سبعة 7 من افراد الجيش و71 واحد وسبعين فردا ارهابيا قتلوا في العملية الكبرى "سيناء 2018" التي بدأت قبل أسبوعين ضد متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء.

وأشارت القيادة العامة في بيان إلى القضاء على أربعة مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة وزيا عسكريا مشابها لملابس القوات المسلحة وذلك لدى إحباط محاولة انتحارية لهم

وأضاف أنه جرى القضاء على 7 مسلحين آخرين خلال تبادل لإطلاق النيران عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق الية وعبوتين ناسفتين خلال ضبط الاجهزة الامنية بؤرة إرهابية في مدينة العريش.

وأشار البيان إلى القبض على 641 شخصا من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم ليصل عدد الاشخاص الذين تم ضبطهم إلى 2235 شخصا فيما تم الافراج عن 1447 شخصا بعد التحقق من هوياتهم وعدم التورط في أعمال مخالفة للقانون.

وذكر البيان أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 20 هدفا وعددا من المقار التي تستخدمها العناصر الإرهابية قاعدة للانطلاق بالإضافة إلى تدمير سيارتين مفخختين.

وأوضح أن القصف المدفعي استهدف 185 هدفا بمناطق العمليات تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر لتلك العناصر فضلا عن اكتشاف مخزن للأسلحة تحت الأرض عثر بداخله علي عدد من الرشاشات والبنادق الالية وقنابل هجومية وكميات كبيرة من الذخائر (آر بي جي) وجهاز لاسلكي.

كما اشار البيان إلى تدمير 375 مخبأ وملجأ ومخزنا وخنادق مجهزة هندسيا خاصة بالعناصر "الارهابية" عثر بداخلها على كميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمفجرات وكميات كبيرة من المواد المخدرة ومواد اعاشة ووقود واطارات وقطع غيار سيارات.

اقرأ ايضا:

الجيش المصري يعلن نتائج عمليته الكبرى "سيناء 2018"

