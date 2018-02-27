مظاهرات شعبية في ريف إدلب ضد "هيئة تحرير الشام"

أخبار الآن | ادلب - سوريا - (وكالات)

شهدت مدنٌ وبلدات بريفَي إدلب وحلب حالة من الغليان الشعبي، تخللها خروجُ مظاهراتٍ منددة بـ"هيئةِ تحريرِ الشام" أو ماتعرفُ بجبهةِ النصرة، وانتهاكاتها بحقِ المدنيين خلالَ الاقتتالِ الدائر مع جبهةِ "تحريرِ سوريا" مؤخرا.

وأفادت مصادر محلية من ريفِ إدلب أن مظاهرات خرجت في معرةِ النعمان وكفرنبل وكفروما وبسقلا، بالإضافة للأتارب بريف حلب الغربي، هتفَ المتظاهرونَ خلالها ضدَ "هيئةِ تحريرِ الشام" وقائِدِها أبو محمد الجولاني.

وأضافت المصادر أن الأهالي خرجوا بالمظاهرات على خلفية حصار عناصر من الهيئة لبلدة حزانو بريف إدلب، واستهدافها بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، ماتسبب بسقوط قتلى وإصابات بينهم مدنيين وعناصر من فصائل المعارضة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام متظاهرين بحرق حاجز لـ"تحرير الشام" في مدينة كفرنبل، إضافة لتدخل المدنيين بمنع مرور أرتال الهيئة من مدنهم لقتال الفصائل في بلدات أخرى.

وأشار الناشط الإعلامي محمد شاكردي من مدينة الأتارب أن "الغضب الشعبي الذي تشهده مدن الشمال السوري بمثابة ثورة على الجولاني" مضيفا أن هذه العصابة التي تقصف وتقتل كل من يقف في طريقها يجب إزالتها والضغط عليها شعبيا وإخراج المظلومين في سجونها".

واعتبر عدد من الناشطين عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في تعليقهم على المظاهرات الشعبية، أن "الشعب الذي اصطف ضد الباطل منذ عام ٢٠١١ لن يصطف مع الباطل أبدا" في إشارة إلى انتهاكات "هيئة تحرير الشام".

للوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة انطاكية التركية - عاصم زيدان - مدير حملة توثيق انتهاكات جبهة النصرة في سوريا

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