اليمن.. قوات النخبة الشبوانية تتقدم في مديرية الصعيد بشبوة

أخبار الآن | شبوة - اليمن (غرفة الأخبار)

دخلت قواتُ النخبة الشبوانية، بإسنادٍ من القواتِ الإماراتية المشاركة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، الثلاثاء، وادي "سرع" في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد في محافظة شبوة.

وتواصلُ قوات النخبة الشبوانية، وبدعمٍ من القوات الاماراتية، عملياتِ التمشيط في التلالِ الحدودية بين مديرية الصعيد في شبوة والمحفد التابعة لمحافظة أبين، والتي فر إليها بعض المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن عملية “السيف الحاسم” العسكرية ضد مسلحي القاعدة في مديرية الصعيد مستمرة في تحقيق أهدافها وقد تمكنت اليوم مِن الانتشار في ودي سرع في المصينعة بالصعيد، حيث تم القبض على أربعة من عناصر التنظيم المتطرف.

وأوضحت المصادر أن مسلحي القاعدة الذين فروا من الصعيد مع دخول القوات توجهوا نحو جبال الكور، التي لها حدود مع محافظتي البيضاء وأبين.

وجاء تقدم قوات النخبة بعدما سيطرت الاثنين على وادي يشبم وتمركزت فيه، وذلك على أثر فرار مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يتمركزون فيه منذ سنوات.

وأكدت المصادر أن الحملة العسكرية لملاحقة متشددي القاعدة في إطار عملية “السيف الحاسم”، توجهت نحو منطقة المصينعة لطرد المسلحين المتطرفين.

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