ضربات جوية بريطانية ضد النظام إذا ثبت استخدام الكيماوي

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

قال وزيرُ الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده قد تشاركُ في الضرباتِ العسكرية الأميركية ضدَ النظام السوري إذا ظهرَ دليلُ يثبتُ استخدام أسلحةٍ كيماوية ضدَ المدنيين.

وكانت واشنطن قد شنت ضربةً صاروخية على مطارِ الشعيرات السوري باستخدامِ تسعةٍ وخمسين 59 صاروخِ كروز من طراز توماهوك، رداً على هجومٍ كيميائي بغازِ السارين على منطقةِ خان شيخون في نيسان / أبريل من العام الماضي.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية".

وأعلنت فرنسا في وقت سابق أنها ما تزال مستعدة لمعاقبة الأطراف التي يثبت أنها استخدمت الكيماوي في سوريا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكدت، في وقت سابق، استخدام السارين في هجوم أبريل على خان شيخون، أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

ووافق النظام السوري في 2013 على تدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه.

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