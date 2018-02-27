أهالي جنوب إدلب يطالبون تحرير الشام بالخروج من المدينة

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)



تظاهر العشرات من أهالي مدينة معرة النعمان وقرية كفرعويد جنوبي إدلب، ضد "هيئة تحرير الشام" على خلفية اقتتالها مع "جبهة تحرير سوريا".

ورفع المتظاهرون في معرة النعمان علم الثورة السورية، وهتفوا ضد "تحرير الشام" وقائدِها العام "أبو محمد الجولاني". وطالب أهالي قرية كفرعويد من أفراد هيئة تحرير الشام مغادرة القرية

وهتف المتظاهرون "كفرعويد عندي نصرة وتسقط جبهة النصرة" و"يالله أرحل جولاني" و"جولاني مانك منا خود تنظيمك وأرحل عنا"، بالإضافة لرفعهم علم الثورة وهتفوا بشعاراتها.

وصرخوا بعبارات منها "يالله أرحل جولاني" و"حر حر حرية بدنا حرية غصبن عنك جولاني" و"بدنا نشيلوا للجولاني مين ماكان يكون"، كما غنوا أغاني "ثورية".

وخرج المئات من أهالي مدينة كفرنبل وقرى جبلا وحاس وكفروماجنوب مدينة إدلب في وقت سابق من اليوم، بمظاهرات ضد "تحرير الشام" وممارساتها.

وتأتي التظاهرات على خلفية اندلاع اشتباكات بين "تحرير سوريا" و"تحرير الشام" أسفرت عن قتلى وجرحىمدنيين، إضافة إلى قطع الطرقاتوشل الحركة المرورية والتجارية، وسط تقدمللأولى في محافظة إدلب، وتبادل للسيطرةعلى مواقع في ريف حلب الغربي.





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