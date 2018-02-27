تدشين صرح زايد المؤسس في أبوظبي

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي الكشف عن صرح "زايد المؤسس" على كورنيش أبوظبي تخليدا لذكرى القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ويأتي الكشف عن صرح زايد المؤسس، بالتزامن مع إطلاق المبادرة الوطنية "عام زايد"، التي أعلن عنها رئيس دولة الإمارات بمناسبة مرور 100 عام على مولد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وحضر مراسم التدشين، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بهذه المناسبة عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تأكيده أن "إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تركه فينا بعد حياة أمضاها في خدمة شعبه وإعلاء شأن وطنه، سيظل محفورا في عقول وقلوب أبناء هذا الوطن الذي أرسى لبناته الأولى .. قائد أراد لوطنه أن يكون رائدا بين الأمم بما تركه في أهله من قيم ليظل قويا بإرادة أبنائه، عزيزا بعزيمتهم، منيعا بانتمائهم والتفافهم حول قيادتهم التي وضعت لنفسها هدفا لا تحيد عنه هو سعادة الناس."

وقال الشيخ محمد بن راشد: "سيبقى إرث زايد نبعا لا ينضب تستمد منه الأجيال الدروس وتستلهم منه العبر في حب الوطن والانتماء إلى ترابه والتفاني في رفعته... سيبقى "صرح زايد" ماثلا يشهد بما قدمه القائد المؤسس من تضحيات وما حققه من إنجازات هي الأساس الذي قام عليه بنيان الاتحاد... هذا الإرث الحافل بقصص الإخلاص للوطن والوفاء لترابه يملي علينا والأجيال القادمة مسؤولية صون المكتسبات، ومضاعفة النجاحات، ليكون دائما وطننا رمزا للعزة والكرامة والنماء".

وأضاف: "دشنا اليوم أنا وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخواننا حكام الإمارات "صرح زايد" وهو رسالة مهمة تصل الأجيال القادمة بذكرى قائد وضع أساس نهضة وطنهم وضمن له مقومات العزة والكرمة... رسالة يجب على الشباب استيعاب مضمونها والعمل على ترجمة محتواها إلى إنجازات في شتى القطاعات من أجل مواصلة المسيرة التي بدأها زايد وجيل المؤسسين، ليرسم الشباب مستقبل وطن لم يرد لأبنائه منذ ساعاته الأولى سوى أن يكونوا دائما في أعلى مراتب التميز والنجاح".

من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "مدرسة زايد ستبقى واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة والمنطقة .. تلهمنا والأجيال المقبلة بإنسانيتها وقيادتها وحكمتها، مشيرا إلى أن صرح زايد المؤسس قيمة إضافية لمعرفة هذه الشخصية الفذة التي غرست في نفوسنا قيما ومآثر عظيمة، فزايد.. قائد آمن بمبادئه وقيمه الخيرة.. وجعل بناء وسعادة الإنسان الإماراتي هدفه الأوحد ورسخ فيه قيم العمل والعطاء والبذل، الامر الذي ألهم الكفاءات الوطنية للمضي قدما بمسيرة النماء والإزدهار إلى الأمام بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله."

وقال الشيخ محمد بن زايد "إن مشاعر فياضة تلامس قلوبنا ووجداننا جميعا ونحن نكشف اليوم بكل فخر عن صرح زايد المؤسس في موقع سيبقى علامة مضيئة ومعلما يزيد جمال أبوظبي جمالا... ليظل يلهمنا ويمدنا بأسس الخير والعطاء وقيم الحياة، ويبرز رسالة خالدة بأن زايد بإنسانيته وحكمته وقيادته أسس دولة وبنى أمة وشيد حضارة."

و أضاف: "من عرف زايد عن قرب.. أدرك عظمة ونبل وتفرد هذا القائد الذي صاغ منهجا قياديا وحياتيا عالميا يدرس للأجيال.. أساسه القيم الرفيعة.. ورسالته السلام والمحبة والتسامح.. ونهجه بناء الإنسان.. مشيرا إلى أن صرح زايد يحمل رسالة ضمنية لأجيال اليوم و المستقبل بأن زايد ليس مجرد قائد عادي بل هو رمز وطني وعربي وانساني إستثنائي.. سنظل نستحضر إرثه ومبادئه ونخلص لها في حياتنا.. لتلهمنا وتدفعنا لنكون دائما في المقدمة."

وأكد أن "وطنا بناه زايد و أرسى دعائم نهضته.. سيبقى بعون الله عزيزا منيعا كريما نفاخر به العالم.. مرتكزين على أبناء وبنات الوطن الذين يمضون بثبات وفق أسس وميراث زايد ونهجه الذي تأصل فيهم ويستلهمون منه مكامن العطاء والتفوق والطموح نحو آفاق المستقبل" منوها إلى أن "ارتباطنا بزايد هو ارتباط الأب بإبنه والقائد بشعبه والأنسان بوطنه.



اقرا ايضا