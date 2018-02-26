بدعم اماراتي.. بدء عملية "السيف الحاسم" ضد القاعدة في شبوة

أخبار الآن | عدن - اليمن - (وام)

بدأت في أولى ساعات اليوم عملية " السيف الحاسم " التي تنفذها النخبة الشبوانية مدعومةَ من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد معقل من معاقل الاٍرهاب في مديرية الصعيد إحدى مديريات محافظة شبوة لطرد تنظيم القاعدة.

وكانت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، أعلنت قبل أسبوع، عن التطهير النهائي لجيوب وأوكار القاعدة في وادي المسيني بمحافظة حضرموت شرق اليمن

يذكر أن تنظيم القاعدة قد تعرض لخسائر بشرية كبيرة في وادي المسيني في محافظة حضرموت.

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