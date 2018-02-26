الملك سلمان يفتتح منصة الأعمال الإنسانية السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم ، منصة المساعدات الإنسانية السعودية و ذلك لدى افتتاحه أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني.

وكشف مدير مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله الربيعة، أن المنتدى سيركز على الصعوبات التي تعتري المنظمات العاملة في الميدان، وسيناقش مسألة توطين المساعدات من خلال تمكين وبناء قدرات المنظمات المحلية، مؤكداً أنه سيكون منصة هامة لعرض القضايا التي تهم المنظمات العاملة في المجال الإنساني.



جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني، تحت عنوان "العمل الإنساني مسؤولية دولية"، والذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات.

وكشف مدير مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله الربيعة، أن المنتدى سيركز على الصعوبات التي تعتري المنظمات العاملة في الميدان، وسيناقش مسألة توطين المساعدات من خلال تمكين وبناء قدرات المنظمات المحلية، مؤكداً أنه سيكون منصة هامة لعرض القضايا التي تهم المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

ويشارك في المنتدى وزير الطوارئ الروسي، ورئيس منظمة الأغذية العالمية، ووزيران من إيطاليا، ورئيس منظمة الصحة العالمية، ومسؤولون في الأمم المتحدة.

ويعتبر منتدى الرياض الدولي الإنساني هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعدّ منصة للتغيير القيّم وإيجاد الحلول العملية في المجال الإنساني، بما يسهم في تحديد احتياجات العمل بهذا المجال، ويسعى لمناقشة القضايا الرئيسة التي تخص التخطيط الإنساني وإيصال المساعدات، إلى جانب تشجيع المشاركين على تطوير استراتيجيات جديدة تساعد على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتسويق أفضل معايير العمل الإنساني وتطوير الممارسات المعمول بها لتناسب الوضع الإنساني الراهن، إضافة إلى تحسين مستوى الآليات لتواكب الواقع الإنساني المتغيّر.

ويوفر المنتدى على مدى يومين منصة مثالية تجمع بين المتخصصين وكبار صناع القرار، ويشارك فيه وكالات ومنظّمات دولية ومحلية حكومية وغير الحكومية وأكاديميون وباحثون متخصصون في المجالين الإنساني والإغاثي، ومن المتوقع أن تحدث مخرجات المنتدى نقلة نوعية في العمل الإنساني للسنوات المقبلة.

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