مقتل 500 مدني خلال 7 أيام من القصف على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (متابعات)

ارتفعت حصيلة القتلى جراءَ الغارات التي تشنها قواتُ النظام السوري منذ مساءِ الأحد على الغوطة الشرقية المحاصرة قربَ دمشق الى 500 مدني على الاقل بينهم مئة وواحدٌ و عشرونَ 121 طفلاً، وفقَ ما اعلنَ المرصدُ السوري لحقوقِ الانسان .

ويستهدفُ النظامُ السوري منذ الأحد الماضي المنطقةَ المحاصرة قربَ دمشق بالغاراتِ والقصفِ المدفعي والصاروخي الكثيف.

ووثق المرصد ظهر السبت مقتل 492 مدنياً، إلا أن الحصيلة ارتفعت بعد مقتل ثلاثة مدنيين جدد وانتشال جثث خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، هم أم واطفالها الأربعة قتلوا قبل اربعة ايام في بلدة عين ترما. (أ ف ب)

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بقرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا، مطالباً بتنفيذه بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريس يؤكد على توقعاته بأن يتم تنفيذ القرار بشكل فوري لضمان الإدخال الآمن والفوري للمساعدات والخدمات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى.

وكان مجلس الأمن، قد صوت السبت، بالإجماع لصالح قرار هدنة في سوريا.

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