سعوديون يشاركون الكويت احتفالها بعيدها الوطني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

شارك مغردون عرب اليوم احتفالات الكويت بالعيدِ الوطني ال57 والتحرير ال27، الذي حققت فيهِ الكويت استقلالها من الداخلِ ومن الخارج وتمردت على اتفاقيتها مع الانتدابِ البريطاني بل وألغتها نهائياً،

ونشطت عدة وسوم شاركت الكويت احتفالاتها بيومها الوطني الذي يصادفُ الخامس والعشرين من فبراير من كلِ عام، في مشهدٍ يجسدُ عمقَ العلاقات التاريخية وأواصرَ الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمعُ بينَ البلدان.

وكان من أبرز تلك الوسم #السعوديه_الكويت_قلب_واحد #اليوم_الوطني_الكويتي #العيد_الوطني_الكويتي والتي كان من أبرز التغريدات ماكتبه وبران آل كليب :

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

مذيع سعودي شهير يعمل في حراج بن قاسم لكسب الرزق

مصريون يحتفون بزواج زميلهم السعودي القحطاني (فيديو)