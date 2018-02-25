تعليق الدراسة في مدارس الرياض الأحد

أخبار الآن | الرياض - السعودية ( وكالات )

أعلنت عدة محافظات ومدن في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية تعطيل الدراسة الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي بتعليق الدوام في المدارس ليوم الأحد، ونفس الحال في مدارس المنطقة الشرقية و الأحساء ومحافظة بيشة وكامل منطقة نجران.

وأكدت الجهات الرسمية أن تعليق الدراسة جاء حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

ويتوقع أن تستمر السحب الرعدية حتى مساء الأحد التي تترافق بهطول أمطار متفاوتة الشدة، بين المتوسطة والغزيرة، ويصاحبها أحيانا زخات من البرد، ونشاط حركة الرياح المثيرة للغبار مما قد يؤثر على الروية الأفقية بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد.

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية في #السعودية، سعيد الباحص، بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أصدرت قرارا بتعليق الدراسة غدا الأحد في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكدت مصادر #تعليق_الدراسة في جميع المحافظات التابعة للمدينة المنورة.

وأوضح الباحص أن قرار التعليق في المنطقة الشرقية جاء بناء على توصية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن التوقعات تؤكد استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة ورياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية.

ودعا المتحدث الإعلامي إلى ضرورة اتباع توجيهات وتعليمات #الدفاع_المدني، وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالات الجوية.

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