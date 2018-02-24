قتل 3 مدنيين واشتعال حرائق في الأحياء السكنية بالغوطة

تتعرضُ الغوطة الشرقية المحاصرة قربَ دمشق لليومِ السابع على التوالي لغاراتٍ تشنها طائراتٌ تابعة لقواتِ النظام وأخرى روسية، ما تسببَ بمقتلِ ثلاثةِ مدنيينَ على الاقل واشتعالِ حرائق في الأحياءِ السكنية، وفقَ ما أفادَ المرصدُ السوري لحقوق الانسان.



وشنت طائراتٌ حربية تابعة للنظامِ السوري وأخرى روسية وفقَ المرصد غارات بصواريخٍ محملة بموادٍ حارقة على مناطقَ عدة في الغوطةِ الشرقية بعد منتصفِ الليل، أبرزها حمورية وعربين وسقبا، ما أدى الى اشتعالِ حرائق في الأحياءِ السكنية.

ويوم الجمعة قتل 32 مدنياً في القصف الجوي والمدفعي المستمر لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، لليوم السادس على التوالي، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن بين القتلى ستة أطفال.

وسجلت في مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة، الحصيلة الأكبر اذ قتل فيها 13 مدنياً.

ورجح مدير المرصد رامي عبد الرحمن إرتفاع حصيلة القتلى بسبب وجود عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

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