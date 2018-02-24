جماعة الشباب المتطرفة تتبنى تفجيرين إنتحاريين في مقديشو

أخبار الآن | مقديشو - الصومال - (رويترز)

قال مسؤولون إن 18 شخصا قتلوا في انفجار سيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الجمعة في هجوم أعلنت جماعة الشباب المتشددة مسؤوليتها عنه وإن قوات الأمن قتلت خمسة مهاجمين.

وقالت الشرطة وخدمة الإسعاف إن إطلاق نار اندلع قرب مقر الرئيس وقت الانفجارين.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لرويترز ”نقلنا حتى الآن 18 قتيلا و20 مصابا آخرين بسبب الانفجارين هذه الليلة“.

وقالت الشرطة إن السيارة الملغومة الأولى انفجرت بعدما اخترق متشددون مشتبه بهم نقطة تفتيش قرب مقر الرئيس بإطلاق النار على أفراد الأمن الذين يحرسونها. ووقع الانفجار الثاني في سيارة ملغومة متوقفة أمام فندق بعيدا عن القصر.

وقال الميجر عمر عبد الله لرويترز ”ترجل المسلحون عندما اقتربوا من القصر، انفجرت السيارة الملغومة الأولى التي قادها انتحاري خارج القصر حيث كان يوجد عدد كبير من جنود الجيش يحرسون الشارع المجاور للقصر“.

وقالت جماعة الشباب إنها قتلت 15 جنديا في هجوم يوم الجمعة. ولم يتسن التحقق من ذلك.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم الحركة لرويترز ”تم تنفيذ عمليتين استشهاديتين استخدمت فيهما سيارتان ملغومتان قرب القصر الرئاسي وقاعدة لقوات الأمن الوطني“.

وقال وزير الأمن محمد أبو بكر إن قوات الأمن سحقت مهاجمي جماعة الشباب وقتلت خمسة منهم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه قوله ”أكد وزير الأمن أن العملية انتهت وأن المتشددين الخمسة الذين نفذوا الهجوم قتلوا بالرصاص.



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