الشرطة التونسية تلقي القبض على ارهابيين اثنين شمال البلاد

أخبار الآن | تونس - تونس (وكالات)



ألقت أجهزةُ الأمن التونسية القبضَ على إرهابييَنِ اثنين بمحافظتي بنعروس وأريانة شمالي البلاد.

وأوضحَ بيانٌ لوزارةِ الداخلية التونسية أن الارهابييَن اللذينِ تمَ إلقاءُ القبضِ عليها متهمانِ بتبني الفكرِ الإرهابي والتحريضِ عليه، مشيراً إلى أنه تمَ التحفظُ عليهما لاتخاذِ الإجراءاتِ القانونية في شأنهما .

الى ذلك تمكنت السلطات الأمنية التونسية مؤخرا من تفكيك خلية ارهابية وسط البلاد، متّهمة بالترويج للفكر الإرهابي وتمجيد العمليات الإرهابية في تونس.

وأعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلية ارهابية في محافظة سيدي بوزيد تضم 9 عناصر بينهم عائدون من سورية، إضافة إلى عنصر تورط سابقاً في قضايا إرهاب. ويواجه هؤلاء العناصر تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وتمكنت وحدات الأمن من اعتقال 6 عناصر من هذه الخلية، فيما تستمر عمليات البحث عن الثلاثة الآخرين. ويتحدر كل أعضاء الخلية من بلدة سيدي علي بن عون التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، والتي شهدت في عام 2013 هجوماً تسبب بمقتل 6 عناصر من الدرك.

وأظهرت التحريات الأمنية أن عناصر الخلية موالون لتنظيم داعش الإرهابي ويروجون للفكر التكفيري في أحد مساجد البلدة، ويعملون على استقطاب الشباب للذهاب إلى ليبيا وسورية للانضمام إلى جماعات إرهابية، إضافة إلى التحريض على استهداف الأمنيين والعسكريين الذين يطلقون عليهم صفة «الطواغيت».

ويُذكر أن وحدات الشرطة والحرس الوطني (الدرك) فككت 828 خلية إرهابية وأحالت حوالى 1000 شخص على القضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وساهمت هذه العمليات الأمنية الاستباقية في إحباط هجمات كانت تستهدف القوات التونسية والمنشآت الأمنية والعسكرية.

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