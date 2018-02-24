الائتلاف السوري يطالب بتجريم المليشيات الإيرانية في سوريا

أخبار الآن | اسطنبول - تركيا - (وكالات)

دعت سلوى أكسوي نائبة رئيس الائتلاف مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه السكان في الغوطة، مطالبة بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض.

وقالت أكسوي في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الإئتلاف بمدينة اسطنبول التركية، قالت إن عمليات القصف أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي مدني، وجرح أكثر من خمسة آلاف آخرين من قبل قوات النظام والمليشيات الإيرانية.



وطالبت اكسوي بتجريم المليشيات الإيرانية التي تحاصر الغوطة منذ سنوات، محذرة مما وصفته بمخطط طائفي ايراني في سوريا. كما أشارت إلى أن غوطة دمشق الشرقية كانت ضمن إتفاق خفض التصعيد لكن قوات النظام والمليشيات الإيرانية المساندة لها خرقت الإتفاق تحت الغطاء الروسي.

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