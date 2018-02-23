واشنطن تحمل موسكو مسؤولية خاصة حيال قصف الغوطة الشرقية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

نددت الولايات المتحدة الخميس "بالمسؤولية الخاصة" التي تقع على عاتق روسيا في القصف الذي يشنه النظام واوقع اكثر من 400 قتيل منذ الاحد في الغوطة الشرقية بسوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت للصحفيين "بدون دعم من روسيا لنظام الأسد لما كان قد وقع هذا الدمار وهؤلاء القتلى". وقتل ما لا يقل عن 46 مدنيا الخميس.

واضافت نويرت "هذا يذكّرنا بالمسؤولية الخاصة لروسيا عما يحدث هناك".

وتاتي هذه التصريحات بعد ساعات على فشل تبني مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يهدف الى فرض وقف انساني لاطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا.

واتهمت نويرت موسكو ب "وضع العصي بدواليب" مفاوضات وقف اطلاق النار.

وقالت إن وجود 400 قتيل يعكس فشل محادثات استانا التي تم خلالها الاتفاق بين تركيا وإيران وروسيا على انشاء مناطق "خفض توتر" للحد من العنف في سوريا.

واعتبرت نويرت ان "ذلك يظهر ان مناطق خفض التوتر هي مزحة".

والغوطة الشرقية مشمولة بمناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.



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