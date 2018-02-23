محكمة مصرية تقضي باعدام 21 متهما في قضية تخطيط لهجمات

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)



قضت محكمة مصرية الخميس باعدام 21 متهما وبالسجن ما بين 25 و15 عاما لـسبعة آخرين في قضية "خلية دمياط الارهابية" بتهم التخطيط لهجمات وحيازة اسلحة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت اوراق المتهمين البالغ عددهم 28 شخصا في هذه القضية إلى مفتي البلاد لابداء الرأي في اعدامهم في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وتعود هذه القضية الى عام 2014 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس جماعة على خلاف القانون والتخطيط لاغتيال افراد من الجيش والشرطة.

وأفاد مصدر قضائي بأن خمسة متهمين فقط بين المحكوم عليهم بالاعدام حضروا الجلسة في حين تغيب الباقون.

وحكمت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين بالسجن لمدة 25 سنة، وثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة.

ولا يزال لدى المتهمين فرصة الطعن في الحكم امام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في العام 2014 تهم ارتكاب جرائم "تأسيس جماعة على خلاف القانون، واعتناق أفكار تكفيرية، والتخطيط لاستهداف منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وتصنيع مفرقعات".

ومنذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وتصنيف جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية" في نهاية العام نفسه، تخوض قوات الجيش والشرطة المصرية مواجهات شرسة ضد إسلاميين مسلحين

وخصوصا في محافظة شمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

وقتل في هذه المواجهات مئات من الطرفين.

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