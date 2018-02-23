مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب )



يعتزم مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة التصويت على مشروع قرار ينص على وقف لاطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا لايصال المساعدات الانسانية واجلاء الجرحى.

ويتداول اعضاء المجلس صيغة ادخلت عليها تعديلات طفيفة من مشروع القرار. لكن لم يعرف ما اذا كانت روسيا ستدعمه.



وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا في اجتماع للمجلس الخميس انه "لم يتم التوصل الى اتفاق" بشأن هدنة وقدم مجموعة جديدة من التعديلات.

وتأخرت المحادثات بشأن مشروع القرار فيما قضى مئات السوريين في غارات شرسة لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة والخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة.

وكانت الكويت والسويد قد تقدمتا بمشروع القرار في 9 شباط/فبراير.



وتتضمن الصيغة الأخيرة لهجة مخففة لاحد البنود الرئيسية ليقول أن المجلس "يطالب" بوقف لإطلاق النار بدلا من "يقرر".



كما ينص على ان وقف اطلاق النار لن يطبق على "أشخاص وجماعات وتعهدات وكيانات مرتبطة" بتنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية. وكانت صيغة سابقة تتحدث عن التنظيمين فقط.



قتل أكثر من 400 شخص بينهم نحو مئة طفل في خمسة أيام من الغارات الجوية التي تشنها القوات الحكومية على الغوطة الشرقية، ووصف الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش الغوطة التي يقيم فيها 400 الف سوري "بالجحيم على الأرض".

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