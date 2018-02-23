مجلس الأمن يؤجل التصويت على هدنة الغوطة الإنسانية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي أرجأ، التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوما في سوريا، للسماح بإيصال المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي.

وتأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش وسْط خلافات في مفاوضاتٍ اللحظةِ الأخيرة على نصِ مشروعِ القرار الذي اقترحتهُ كلٌ من السويد والكويت.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف مسلحو المعارضة المناطق السكنية في دمشق.

وتكثف القصف الجوي للنظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية، موقعا أكثر من 400 قتيل خلال خمسة أيام.

ويأتي تصريح لافروف قبل ساعات من إعلان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل وجها رسالة مشتركة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يطالبانه فيها بالموافقة على مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

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