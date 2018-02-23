صواريخ محملة بمادة النابالم تستهدف الغوطة الشرقية

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (وكالات)

أفادت أجهزة الدفاع المدني في غوطة دمشق ومصادر محلية بأن صواريخ راجمة محملة بمادة النابالم المحرمة دوليا استهدفت بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفق ما جاء في "سكاي نيوز عربية".

يأتي هذا بالتزامن مع غارات جوية سورية مكثفة وبالصواريخ الفراغية استهدفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

إلى ذلك قُتل أكثر من 400 مدني في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف الذي يشنه النظام على الغوطة الشرقية آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وأورد المرصد ان "403 مدنيين قتلوا في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي الكثيف". واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان 46 مدنيا على الاقل قتلوا الخميس فقط.

ومنذ الاحد، يستهدف النظام السوري الغوطة الشرقية التي يحاصرها منذ 2013 بحملة قصف كثيف مع مؤشرات الى هجوم بري وشيك تستعد له قوات النظام.

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