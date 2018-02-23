الشيخ محمد بن راشد في عيد الكويت.. أحبها حب العاشق الولهان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الأمارات حاكم دبي الأمير الشيخ صباح الأحمد والكويت وشعبها بالأعياد الوطنية في تغريدة له بحسابه على موقع تويتر .

وارفق الشيخ محمد بن راشد في التغريدة مقطع فيديو لأغنية للمطرب حسين الجسمي يغني فيها كلمات سموه التي يعبر فيها عن حبه الكبير للكويت واصفاً هذا الحب بأنه حب "العاشق الولهان والشاعر الفنان" .

اقرأ أيضا:

الكويت: مجازر الغوطة استمرت لأن مرتكبيها أمنوا العقاب

دبي تحتفي باليوم الوطني لدولة الكويت

تستعدُ دبي حالياً لمشاركةِ دولةِ الكويت احتفالاتِها بيومها الوطني، الذي يوافق يوم الخامس والعشرين من فبراير من كلِ عام. ويعكس احتفاء دبي بهذه المناسبة الوطنية عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات ودولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

وتستقبلُ دبي مناسبة َ اليوم الوطني لدولةِ الكويت، ببرنامجٍٍ حافل ومتنوع من الاستعراضاتِ الفنية والتراثية والحفلاتِ الغنائية.

التي يحييها مطربون خليجيون، من بينهم فرقة ميامي، وبدر الشعيبي، بالإضافة إلى عروض تراثية تقام بالتزامن مع "مهرجان دبي للمأكولات"، حيث تقدم الطاهية الكويتية جميلة اللنقاوي عرضاً مميزاً للطهي ضمن فعاليات كانتين الشاطئ.

ويتوّج برنامج احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت بعرض مبهر للألعاب النارية.