ميركل تدعو النظام السوري لوقف القصف على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | المانيا - برلين (وكالات)



أدانت ألمستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الخميس، عمليات القصف المستمرة في مدينة الغوطة الشرقية بسوريا، التي أسفرت عن مقتل أكثر من شخص من المدنيين.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إدانتها للمذبحة التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه على حد قولها ، مضيفة: أنها تبذل كل ما بوسعنا لوقف المذابح في سوريا،

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يهدف الى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر.

ويهدف القرار الذي أعدته السويد والكويت إلى تسهيل ايصال المساعدات الانسانية وإجلاء المرضى والمصابين من المناطق المحاصرة في سوريا.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو ضد مسوّدة القرار.

يصوت مجلس الامن الخميس على الارجح على مشروع قانون يطالب بوقف لاطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا لافساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية واجلاء المرضى والمصابين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وافادت البعثة السويدية ان ستوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القانون طالبتا بأن يتم التصويت "بأسرع ما يمكن"، مضيفة انه سيجري الخميس على الارجح.

لكن لا يزال من غير المعروف ما اذا كانت روسيا ستلجأ الى حقها في النقض لاعتراض مشروع القرار. وأعرب دبلوماسيون عن الامل في ان تكتفي موسكو بالامتناع عن التصويت حول الموضوع.

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دعا سابقا الى "وقف فوري لاي عمل حربي في الغوطة الشرقية" شرق دمشق، مشيرا الى ان الوضع هناك بات "جحيما على الارض".

ويدعو مشروع القانون الى وقف لاطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد 72 ساعة على اقراره على ان يتم تسليم المساعدات الانسانية واجلاء المرضى والمصابين بعدها ب48 ساعة.

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