غوتيريس: يجب ايصال المساعدات الى اهالي الغوطة الشرقية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

طالبَ الأمينُ العام للأممِ المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بوقفٍ فوري للقتالِ في الغوطة الشرقية حيث يشنُ النظامُ السوري حملة ضربات حولت المنطقة إلى "جحيمٍ على الأرض" بالنسبةِ للمدنيين، وفق تعبيره.

ووجه غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي نداء إلى كل الأطراف المعنيين، بوقف كافة الأعمال الحربية في الغوطة الشرقية لإفساح المجال أمام وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها".

وأوضح أن الأمم المتحدة وثقت مقتل 346 مدنيا وإصابة 878 في الغوطة الشرقية منذ 4 فبراير معظمهم في ضربات جوية على مناطق سكنية.

وتعيش الغوطة الشرقية ظروفا صعبة بين خياري الاتفاق السياسي والحل العسكري الذي يلوح به النظام السوري.

من ناحيته، طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إعلان "هدنة" في الغوطة الشرقية، واستنكر "بشدة" هجوم النظام السوري على "المدنيين" في هذه المنطقة.

وقال ماكرون للصحافيين بعد محادثات مع رئيس ليبيريا جورج ويا إن "فرنسا تطلب هدنة في الغوطة الشرقية بهدف التأكد من إجلاء المدنيين وهو أمر ضروري، فضلا عن إقامة كل الممرات الانسانية التي لا بد منها، في أسرع وقت".

وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، على السماح بنقل المساعدات إلى الغوطة الشرقية بسوريا، خاصة للمصابين في حالة خطيرة.

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