دبي تحتفي باليوم الوطني لدولة الكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تستعدُ دبي حالياً لمشاركةِ دولةِ الكويت احتفالاتِها بيومها الوطني، الذي يوافق يوم الخامس والعشرين من فبراير من كلِ عام. ويعكس احتفاء دبي بهذه المناسبة الوطنية عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات ودولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

وتستقبلُ دبي مناسبة َ اليوم الوطني لدولةِ الكويت، ببرنامجٍٍ حافل ومتنوع من الاستعراضاتِ الفنية والتراثية والحفلاتِ الغنائية.

التي يحييها مطربون خليجيون، من بينهم فرقة ميامي، وبدر الشعيبي، بالإضافة إلى عروض تراثية تقام بالتزامن مع "مهرجان دبي للمأكولات"، حيث تقدم الطاهية الكويتية جميلة اللنقاوي عرضاً مميزاً للطهي ضمن فعاليات كانتين الشاطئ.

ويتوّج برنامج احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت بعرض مبهر للألعاب النارية.

وتستمر احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت على مدار يومي 24 و25 فبراير، وتتركز في فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات» التي تعتبر أبرز فعاليات «مهرجان دبي للمأكولات» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وتنطلق فعالياته يوم 22 فبراير، وتستمر حتى 10 مارس.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس برنامج احتفالات دبي باليوم الوطني لدولة الكويت، عمق العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، كما تبرز قيمنا وثقافتنا المشتركة».

ويستقبل مطار دبي الدولي القادمين من دولة الكويت، بالورود والقهوة العربية والحلويات. كما يتم إذاعة أغانٍ وطنية كويتية مع الاستمتاع بالأنشطة الأخرى التي ستقام في «كانتين الشاطئ»، ضمن فعاليات «مهرجان دبي للمأكولات»، ومن بينها فقرات تعلم فنون الطهي، وورش العمل، وتشكيل البالونات، وورش صناعة الشوكولاته، والألعاب، وأنشطة المرح المخصصة للأطفال.

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