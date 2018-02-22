تنامي القلق إزاء التصيد في غوطة دمشق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة



مع تنامي القلق الدولي إزاء القصف المكثف الذي تشنه قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن هناك حاجة ً لعمل عاجل من أجل حماية المدنيين مما وصفته بنظام الأسد الوحشي .



وتتزايد الدعوات لمجلس الأمن الدولي لاصدار قرار يدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار لمدة شهر في سوريا.



ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار تقدمت به السويد والكويت يهدف الى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر وتسهيل ايصال المساعدات الانسانية وإجلاء المرضى والمصابين من المناطق المحاصرة في سوريا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستَستخدم حق النقض "الفيتو ضد مسوّدة القرار.



وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وَصفت قصف النظام السوري للغوطة الشرقية بحملة إبادة وحشية ، وقالت إن القانون الانساني الدولي طـُوّر لمنع حدوث مثل هذه الأوضاع.



وخلال الأيام الأربعة الماضية من الحملة التي يشنها نظام الأسد، إزداد عدد القتلى في الغوطة إلى زهاء ثلاثمئة قتيل ، وفق ما أعلن عنه ناشطون سوريون.



وعليه، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على وقفٍ فوري للقتال ، لكن روسيا التي تدعم نظام الأسد قالت إن المحادثات لوقف القتال أخفـَقت واتهمت مسلحي المعارضة بمنع المدنيين من مغادرة المنطقة.

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