تصويت محتمل لمجلس الأمن حول وقف لإطلاق النار في سوريا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يهدف الى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر.

ويهدف القرار الذي أعدته السويد والكويت إلى تسهيل ايصال المساعدات الانسانية وإجلاء المرضى والمصابين من المناطق المحاصرة في سوريا.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو ضد مسوّدة القرار.

يصوت مجلس الامن الخميس على الارجح على مشروع قانون يطالب بوقف لاطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا لافساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية واجلاء المرضى والمصابين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وافادت البعثة السويدية ان ستوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القانون طالبتا بأن يتم التصويت "بأسرع ما يمكن"، مضيفة انه سيجري الخميس على الارجح.

لكن لا يزال من غير المعروف ما اذا كانت روسيا ستلجأ الى حقها في النقض لاعتراض مشروع القرار. وأعرب دبلوماسيون عن الامل في ان تكتفي موسكو بالامتناع عن التصويت حول الموضوع.

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دعا سابقا الى "وقف فوري لاي عمل حربي في الغوطة الشرقية" شرق دمشق، مشيرا الى ان الوضع هناك بات "جحيما على الارض".

ويدعو مشروع القانون الى وقف لاطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد 72 ساعة على اقراره على ان يتم تسليم المساعدات الانسانية واجلاء المرضى والمصابين بعدها ب48 ساعة.

ويطالب النص برفع الحصار عن الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا ويأمر جميع الاطراف ب"التوقف عن حرمان المدنيين من السكان والادوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".



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