الإمارات تطالب بهدنة فورية بعد تصاعد العنف في الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياتهِ على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين في الغوطة الشرقية.

وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدنة فورية حقنا للدماء وحماية للمدنيين.

وأكدت الوزارة على ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج والدواء والغذاء.

كما أكدت الإمارات مجددا أن الحل الوحيد للأزمة السورية، هو سياسيٌ مستندٌ إلى مرجعية جنيف.

وناشدت الإمارات كافة الأطراف بتفعيل المسار السياسي معربة عن قلقها الشديد من التدخلات الخارجية على الأرض، والتي تنتهك السيادة السورية وتزيد الأزمة تعقيدا داعية إلى وضع حد للدموية التي مزقت سوريا ونسيجها الاجتماعي ومؤسساتها وباتت تهدد وحدتها.

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