مصرية شجاعة من الصعيد تنجح في سجن متحرش

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

نشر موقع "مصراوي" مقطع فيديو يظهر واقعة تحرش، بمدينة قنا، كانت بطلتها فتاة أصرت على الدفاع عن نفسها، ومنعت المتحرش من الهرب، بالإضافة إلى تسليمه للشرطة، للحصول على حقها القانوني رغم محاولات اعتداء المتهم عليها بالضرب.

يأتي هذا عقب أن قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عبدالفتاح القصير، بالسجن 3 سنوات ضد "إسلام. ش" 25 سنة، المتهم بمحاولة هتك عرض والتحرش بـ"رانيا. ف" 20 سنة، في الجناية رقم 9080 لعام 2017.

ورحب المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا بالحكم الذي اعتبره إنصافًا من القضاء المصري الشامخ للمرأة والفتاه المصرية، ووجهت التحية للطالبة التي أصرت على استرداد حقوقها، قضائيًا.

وأشارت الدكتورة هناء حامد - أحد المدونات المتضامنات مع حالة التحرش - إلى أن رانيا تعرضت لضغوط قاسية للتنازل عن القضية والرضوخ للصلح، إلا أنها رفضت رغم تحفظ المجتمع الصعيدي على تلك الواقعة التي تعتبر الأولى من نوعها في قنا.

وقال أحمد عبدالغني، محام، في مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الحكم جاء مشددًا لارتكاب أقصى درجات البجاحة والتحرش، وليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل تلك الأفعال.