مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان لكشف جرائم مليشيا الحوثي

أخبار الآن | عمان - الأردن (وكالات)

تستضيفُ العاصمة الأردنية عمان الأربعاء، أعمال مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، تحت عنوان “الحوثية حركة إرهابية”، الذي تنظمه رابطة الإعلام التنموي، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة وعدد من الناشطين اليميين البارزين.

ويستعرض المؤتمر عددا من التقاريرِ الحقوقية عن وضعِ حالةِ حقوقِ الإنسان في اليمن، والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأشارَ الرئيسُ التنفيذي لرابطةِ الإعلامِ التنموي فؤاد المنصوري، في تصريح له، إلى أن المؤتمرَ يهدفُ إلى تحريكِ الملفِ الحقوقي اليمني في المحافلِ الدولية المعنية، تمهيدا لاستصدارِ مشروعِ قرارٍ دولي يصنفُ ميليشيا الحوثي حركة إرهابية، مهددة للسلم والأمن المحليين والدوليين، ويأتي انعقاد المؤتمر الذي يقام من 21 إلى 23 فبراير الجاري في ظل تصاعد وتيرة العنف والجرائم الجسيمة والانتهاكات المتتالية التي تمارسها المليشيا الانقلابية بحق اليمنيين، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي حيال هذه القضايا الحقوقية التي لا تحتمل التأجيل، لارتباطها الوثيق بأرواح الناس وممتلكاتهم ومصادر معيشتهم.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر مجموعة من أبرز المهتمين بالشأن الإنساني والقوانين الدولية، وممثلين عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة، في خطوة تسعى من خلالها الرابطة إلى كشف حقيقة ميليشيا الحوثي الإجرامية التي تمارس إرهابا مستمرا بحق المدنيين في اليمن.



وبين أن القضايا الرئيسة التي سيتناولها المؤتمر تتمثل في جرائم خطف الأطفال وقتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسيا وإشراكهم في الاشتباكات المباشرة، وتلقينهم أفكاراً عنصرية، بالإضافة إلى قضايا استهداف التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات والمباني والأعيان المدنية، وزرع الألغام الفردية في الطرق والمساحات العامة والمدارس والمساكن والمحلات التجارية، وحصار المدنيين ومنع مرور المساعدات والفرق الطبية إليهم والتهجير القسري، وتفجير واستهداف المساجد ومنازل المواطنين العزل، والإخفاء القسري وقتل الأسرى وتعذيبهم، وتغيير الرأي والمعتقد بشكل إجباري والسجن في قضايا رأي، وانتهاكات الميليشيا الممنهجة ضد أعضاء ومناصري وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، والمواقف الدولية تجاه الانتهاكات والجرائم والممارسات من الميليشيا الحوثية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، بالإضافة إلى الجرائم المحرمة دولياً.

وتابع أن المؤتمر سيعمل على إيجاد القواعد الأساسية لتحريك الملف الحقوقي اليمني في محافل الدولة وصولاً إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، من خلال العمل والتنسيق المشترك وتعزيز دور وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في مناصرة القضايا الحقوقية اليمنية وتشجيعهم على اتخاذ سياسات إعلامية تضمن تحقيق ذلك.