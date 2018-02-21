قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة شمال محافظة لحج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تمكنت قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من طائرات قوات التحالف العربي، من السيطرة على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب البلاد، كما أحرزت القوات تقدماً كبيراً باتجاه سوق الخميس غرب مديرية القبيطة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات التي تم دحرها من عدة مواقع، بالتزامن مع غارات شنتها مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية لوسائل اعلام يمنية أن قوات الشرعية سيطرت على أغلب المرتفعات الجبلية المحيطة بمنطقة موجر وصبيح ووادي الخميس، وسط استمرار المعارك العنيفة باتجاه سوق الخميس، وخلفت المعارك، بحسب المصدر، مقتل ما لا يقل عن 10 انقلابيين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير طقم قتالي وكمية من الأسلحة والذخائر.

كما واصل الجيش اليمني تقدمه الميداني باتجاه جبل الركيزة الاستراتيجي الذي تتمركز فيه الميليشيات غرب المديرية، كذلك أفاد سكان محليون بأن الحوثيين ردوا على تراجعهم الميداني بشن قصف عنيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على منازل المواطنين، من أماكن تواجدهم في المرتفعات الجبلية المحيطة بمنطقة عيريم والمرابحة غرب مديرية القبيطة.

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